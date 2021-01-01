﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

BDT çıkışlı kütük fiyatları uzak pazarlardan destek gördü, Türkiye’den baskı sürüyor

Büyük BDT’li üreticiler, 600$/mt FOB’un üzerinde bağlantı yapabilmek için başta Çin olmak üzere uzak pazarlara satış yapmaya çalışıyor.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.