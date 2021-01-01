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< Uzun Ürünler ve Kütük

İranlı kütük ihracatçıları Asya’daki güçlü talepten faydalanmaya devam ediyor

Çin’de yarı mamul piyasasındaki fiyat seyrine yönelik pozitif beklentiler olması ve alıcıların ilgisinin artması, İranlı çelik ...

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