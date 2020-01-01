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< Uzun Ürünler ve Kütük

Çinli kütük alıcıları 600$/mt CFR’a kadar çıkan teklifleri kabul etti

Çin ithal kütük piyasasındaki artış grafiği, ülkedeki vadeli fiyatlarda görülen yükseliş sayesinde devam etti.

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