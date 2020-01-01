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Çin’de tatil öncesi ithal kütüğe hala talep var, fiyatlar daha yüksek

Çin’de ithal kütük alımlarına yönelik talep 1-5 Mayıs tarihlerindeki tatil öncesinde hala devam ediyor.

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