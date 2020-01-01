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Çin’de kütük fiyatları yerel fiyatlardaki rekor artışlar nedeniyle 650$/mt CFR’ı aştı

in’de ithal kütük fiyatları bu haftanın başında arttı ve hafta sonunun ardından 6 Nisan’da farklı ülkelerden yeni alımlar yapıldı.

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