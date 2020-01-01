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Çin’de ithal kütük fiyatları yerel piyasadaki artışın ardından 50$/mt yükseldi

Çin’de ithal kütük fiyatları bugün, yerel piyasadaki artışların ardından Cuma gününe kıyasla 50$/mt artarak yine keskin bir şekilde yükseldi.

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