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< Hurda ve Hammadde

Rusya’da yerel hurda fiyatları artmaya devam ediyor, beklentiler karışık

Rusya’da yerel A3 kalite hurda fiyatlarındaki artış, çoğunlukla nihai mamul fiyatlarında görülen yükselişin desteğiyle devam etti.

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