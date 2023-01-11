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Rusya’nın hurda ihracat kısıtlamasında yaptığı değişiklik piyasanın dengesini neredeyse hiç etkilemedi

Çarşamba, 11 Ocak 2023 17:33:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus yetkililer hurdaya yönelik ihracat kısıtlamasının süresini uzattı ancak önlemin kurallarını değiştirdi. Hurdaya yönelik mevcut kota hacminin 1,35 milyon mt’dan 600.000 mt’a düşürülmesine karar verildi. Buna ek olarak belirlenen kotayı aşan hacimler için gümrük vergisi en az %5 oranında yer almaya devam ediyor. Söz konusu oran daha önce en az 100$/mt seviyesinde yer alıyordu.

Kaynaklar bu değişikliklere rağmen özellikle Türkiye’de olmak üzere piyasadaki dengelerin çok fazla etkilenmeyeceğini belirtti. 2022 yılının ilk 10 ayında Rusya Türkiye’ye yaklaşık 450.000 mt hurda sattı, söz konusu tonaj ülkenin toplam ithalat hacminin yalnızca %2,5’ini oluşturuyor. Savaş ve yaptırımlardan önceki döneme bakıldığında 2021 yılında Rusya’nın Türkiye’nin toplam hurda ithalatındaki payı %8’in biraz üzerindeydi ve toplamda 2,03 milyon mt seviyesinde yer alıyordu. Bir tüccar, “Yeni kota tonajı 600.000 mt ve 1,35 milyon mt’a kıyasla gerçek seviyeye daha yakın. Daha önce 100$/mt ödemek istemeyen ihracatçılar 5$/mt ödeyerek kotayı aşabilir,” dedi ve “Ancak şu anda sıkıntı yalnızca kota olmadığından Rusya genel olarak fazla ihracat yapmayacak,” diye ekledi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Rusya BDT 

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