Rusya hurda ihracat kotasının süresini 2024 yılı Haziran ayına kadar uzattı

Cuma, 15 Aralık 2023 12:03:10 (GMT+3) | İstanbul

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 31 Aralık tarihinde sona erecek olan hurda ihracatına ilişkin kotaların süresini fiyat artışını önlemek ve yerel çelik üreticilerine hammadde akışını sürdürmek amacıyla 6 ay daha uzattı. Kotanın 1 Ocak 2024 tarihinden 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli olacağı bildirildi.

Hurda ihracat kota hacmi 600.000 mt, kota dahilindeki hacimler için gümrük vergisi ise en az 15€/mt olmak kaydıyla %5 oranında yer almaya devam ediyor. Kotanın aşılması halinde ise ihracat en az 290€/mt olmak kaydıyla %5 vergiye tabi olmayı sürdürecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Kasım ayında Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı hurda ihracatına ilişkin kotaların 2024 yılının Temmuz ayına kadar uzatılmasını önermişti.