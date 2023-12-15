﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Rusya hurda ihracat kotasının süresini 2024 yılı Haziran ayına kadar uzattı

Cuma, 15 Aralık 2023 12:03:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 31 Aralık tarihinde sona erecek olan hurda ihracatına ilişkin kotaların süresini fiyat artışını önlemek ve yerel çelik üreticilerine hammadde akışını sürdürmek amacıyla 6 ay daha uzattı. Kotanın 1 Ocak 2024 tarihinden 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli olacağı bildirildi.

Hurda ihracat kota hacmi 600.000 mt, kota dahilindeki hacimler için gümrük vergisi ise en az 15€/mt olmak kaydıyla %5 oranında yer almaya devam ediyor. Kotanın aşılması halinde ise ihracat en az 290€/mt olmak kaydıyla %5 vergiye tabi olmayı sürdürecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Kasım ayında Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı hurda ihracatına ilişkin kotaların 2024 yılının Temmuz ayına kadar uzatılmasını önermişti.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Rusya BDT Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Hurda tedarikçileri Bangladeş’te fiyat yükseltmeye çalışıyor ama satışlar halen durgun

15 Ara | Hurda ve Hammadde

Küresel hurda piyasasına bakış: Türkiye ithal hurda piyasası sessiz, Asya’da artış devam ediyor

15 Ara | Hurda ve Hammadde

İtalya yerel hurda piyasası tatil öncesinde sessizliğe büründü

15 Ara | Hurda ve Hammadde

Türkiye’de yerel hurda fiyatları üreticilerin akışı güvenceye alma ihtiyacı sonucu yükseldi

15 Ara | Hurda ve Hammadde

Vietnamlı üreticiler Japonya çıkışlı hurda için yüksek seviyeleri kabul ederken ABD çıkışlı fiyatlar yatay

15 Ara | Hurda ve Hammadde

İngiltere Rusya’dan bazı hammaddelerin ithalatını yasakladı

15 Ara | Çelik Haberler

Tayvan ithal hurda fiyatlarında hafif artışları kabul etti ama yatay hareket beklentisinde

15 Ara | Hurda ve Hammadde

POSCO Japonya çıkışlı hurda için karşı teklif verdi, Güney Kore iç piyasasında düşüş durabilir

15 Ara | Hurda ve Hammadde

Los Angeles’ta konteyner bazlı HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları

15 Ara | Hurda ve Hammadde

Los Angeles’ta konteyner bazlı P&S kalite hurda fiyatları

15 Ara | Hurda ve Hammadde