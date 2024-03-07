Rusya’da Kazakistan’ın hurda ihracat kısıtlamalarına ilişkin endişeler artıyor

Perşembe, 07 Mart 2024 13:41:27 (GMT+3) | İstanbul

Rusya Elektrometalurji İşletmeleri Birliği Kazakistan’ın demir yoluyla hurda ihracatını kısıtlama kararıyla ilgili olarak Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Avrasya Ekonomik Komisyonu’na şikâyette bulundu ve Kazakistan’ın kararına müdahalede bulunulmasını istedi. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Şubat ayında Kazakistan hurda ihracatına uygulanan kısıtlamaları Zhaisan, Aksu ve Auyl demir yolu kontrol noktaları dahil olacak şekilde genişletmişti.

6 Mayıs 2022 tarihinde hurda ihracatına getirilen ilk yasak Rus şirketleri etkilemezken, birlik genişletilen kısıtlamaların hurda işleyen Rus şirketler için olumsuz sonuçlar yaratabileceğini ve potansiyel olarak ülkede 500.000 mt hurda açığına yol açabileceğini belirtti.