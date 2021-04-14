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< Hurda ve Hammadde

Rusya’da yerel hurda alım fiyatları neredeyse sabit kaldı

Bu hafta Rusya’da yerel hurda alım fiyatları, önceki revizyonların ardından önemli bir değişiklik göstermedi.

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