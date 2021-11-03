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Küresel pik demir alımları durdu, görünüm olumsuz

Küresel pik demir piyasasında tedarikçilerin yüksek fiyatlarda ısrar etmeyi sürdürmesi sonucu alımlar durgun seyretti ve ...

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