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< Hurda ve Hammadde

Hindistan’da hurda fiyatları sınırlı arz, yüksek navlun ve yeni bağlantılar sayesinde hızla artıyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Hindistan’da ithal değirmen hurdası fiyatları önemli oranda yükselerek artış grafiğini sürdürdü.

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