ICRA: Hindistan’ın düşük karbonlu çelik üretimine geçişi maliyet ve teknolojik engeller nedeniyle yavaş ilerleyecek

21 Ocak’ta yayımladığı çelik sektörü raporunda Hindistan kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, maliyetler ve teknolojik engellerin karbonsuzlaşmayı zorlaştırması sebebiyle ülkenin düşük karbonlu çelik üretimine geçişinin kademeli ve uzun vadeli bir süreç olacağını belirtti.

ICRA’ya göre Hint çelik üreticilerinin karbon emisyon yoğunluğu ortalama ton başına 2,5 mt seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, yüksek fırın–bazik oksijen fırını rotası için küresel ortalamanın yaklaşık %12 üzerinde.

Hükümet tarafından yakın zamanda devreye alınan “Yeşil Çelik Sınıflandırma Sistemi”, yeşil çeliğin tanımına yönelik kademeli emisyon eşiklerinin belirlenmesi açısından olumlu bir adım olarak değerlendirildi. Ancak raporda, Hindistan’daki büyük ölçekli üreticilerin çoğunun hâlihazırda bu sınıflandırmanın üst sınırının dahi oldukça üzerinde yer aldığına dikkat çekildi.

Raporda, 2030-31’e kadar Hindistan’da planlanan 80-85 milyon mt civarındaki kapasite artışlarının büyük ölçüde kömür bazlı yüksek fırın-bazik oksijen fırında gerçekleştirileceği ifade edildi. Buna bağlı olarak üretimde yüksek fırın-bazik oksijen fırını rotasının payının yaklaşık %45’ten %51’e çıkması ve orta vadede yüksek karbon yoğunluğunun sürmesi bekleniyor.

Bu çerçevede yerel çelik sektöründe kısa vadeli karbonsuzlaşmanın ağırlıklı olarak operasyonel verimlilik artışları ve yenilenebilir enerji kullanımının artırılması yoluyla sağlanacağı belirtildi. Bu adımların, 2029-30’a kadar emisyon yoğunluğunu %19 düşüşle yaklaşık 2 mt seviyesine indirmesi ve on yılın sonunda sektör ortalamasını bu düzeye çekmesi bekleniyor. ICRA, söz konusu azalmanın önemli bölümünün yenilenebilir enerji entegrasyonu ve süreç optimizasyonlarıyla yapılacağını ifade etti.

Rapora göre yerli çelik tesisleri, operasyonlarında fosil yakıt bazlı elektriğin yerine geçmek üzere yaklaşık 9 gigavat kapasiteli yenilenebilir enerji yatırımı açıkladı. Yalnızca yeşil enerjiye geçişin, yüksek fırın-bazik oksijen fırınlı tesislerde yaklaşık %13, doğrudan indirgenmiş demir bazlı tesislerde ise %22’ye varan emisyon düşüşü sağlaması bekleniyor.

Fırınlarda kurda kullanımının artırılması, atık ısı geri kazanımı gibi enerji verimliliği önlemleri ve demir cevheri zenginleştirme gibi diğer operasyonel seçeneklerin de ton başına emisyonları daha da aşağı çekmesi öngörülüyor. Ancak karbon ayak izi çok daha düşük olan hurda bazlı elektrik ark ocaklı tesislerin kapasitesi, Hindistan’da hurda bulunabilirliğinin düşük olması nedeniyle halen sınırlı.