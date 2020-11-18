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Global pik demir piyasasında fiyatlar Asya’ya yapılan bağlantılarda arttı

BDT’li pik demir üreticilerinden biri yaptığı yeni satışlarda daha yüksek fiyat seviyelerini yakalamayı başardı.

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