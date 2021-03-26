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Çin’de yerel kok fiyatları ile ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatları baskı altında

Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatları, yerel kok tekliflerinin daha da düşmesinin ardından hafifçe azaldı.

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