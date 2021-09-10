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< Hurda ve Hammadde

Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü ve yerel kok fiyatları 45$/mt’dan fazla arttı

10 Eylül tarihinde sona eren haftada Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü teklifleri yine sertçe yükseldi.

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