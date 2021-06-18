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Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatları kısıtlı arz nedeniyle yüksek kaldı

Çin’de ithal birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü ve sert koklaşabilir taş kömürü fiyatları çoğunlukla yatay seyretti.

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