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Avustralya metalürjik kömür fiyatlarının bu yıl düşmesini bekliyor

Perşembe, 04 Nisan 2024 11:17:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya Sanayi, Bilim ve Kaynaklar Bakanlığının yayımladığı çeyreklik rapora göre Avustralya’nın metalürjik kömür ihracat gelirinin 2023-24 mali yılında 56 milyar A$ olacağı ve 2027-28 mali yılına kadar 35 milyar A$’a gerileyeceği tahmin ediliyor.

Olumsuz hava koşulları ve lojistik sıkıntılar son yıllarda Avustralya’nın metalürjik kömür üretimi ve ihracatı üzerinde baskı kurdu. İthalat yapan bazı bölgelerde çelik üretiminin azalması ve ticari kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Çin’e yapılan ihracatın düşük seyretmesi gibi talebi etkileyen faktörler de üretim ve fiyatlardaki düşüşte rol oynadı.

2024 yılında Avustralya çıkışlı birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü fiyatının 2023 yılında kaydedilen ortalama 294$/mt’a kıyasla 277$/mt seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor. Fiyatların ayrıca yeni bir La Niña soğuk hava dalgası ve buna bağlı yaşanabilecek aksamalar sebebiyle yılın ikinci yarısında dalgalanacağı öngörülüyor.

Avustralya’nın metalürjik kömür ihracatının Yeni Güney Galler ve Queensland’de artan üretim sayesinde 2023-24 mali yılında kaydedilen 156 milyon mt’a kıyasla 2028-29 mali yılına kadar 175 milyon mt’a yükselmesi bekleniyor.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Avustralya Okyanusya 

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