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Çin’de ithal koklaşabilir taş kömürü fiyatları değişmedi, Avustralya çıkışlı teklifler düştü

Çin’de ithal birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü ile Kanada ve Rusya çıkışlı sert koklaşabilir taş kömürü teklifleri çok az değişti.

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