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< Hurda ve Hammadde

Çin Rusya’dan yapılan son bağlantılarda artan pik demir fiyatlarını kabul etti

Uzun süren bir direncin ardından, Çinli müşterilerin artan pik demir fiyatlarını kabul ettiği görülüyor.

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