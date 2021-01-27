MMK Metalürji: Tüketimde devlet teşvikleri devam etmeli

Çarşamba, 27 Ocak 2021 12:40:30 (GMT+3) | İstanbul

MMK Metalürji CEO’su Denis Kvasov ile 2020 yılını ve 2021 beklentilerini konuştuk.

2020 değerlendirmesi

2020 yılı ilk çeyreği gayet hareketliydi ve beklentilerimiz yükselmişti. Mart ayında pandeminin etkisi ile tüm dünya neredeyse durma noktasına geldi. Çok hızlı aksiyonlar alarak bu süreci sıkıntısız bir şekilde atlattık. Çoğu sektör daralan ekonomilerinden dolayı iş yavaşlatma ve işçi azaltma düzeyine geldi. Tüm sektörlere yansıyan bu ekstra durum dünyayı etkiledi. Bu da dünyanın çelik ihtiyacına yansıdı. Otomotiv fabrikalarının üretimi üç ay durdu. Beyaz eşya sektörü de üretimi durdurdu. Son tüketim sektörlerinde yavaşlama, yer yer durma, sektördeki çelik ihtiyacının azalmasına neden oldu. Bir anda olumsuz bir hava hakim oldu. Biz MMK Metalürji olarak Türkiye’nin ekonomisinin daralmaması için ekstra efor sarf ettik. Ne iş yavaşlatma ne de işçi azaltma süreçlerine girdik, hatta düşünmedik bile. Ülkemize güvendik. Krizlerden başarıyla çok kısa sürede çıkabilme kabiliyetimize güvendik. Tüm Avrupa üretimi durdururken biz çalışmaya devam ettik. Sonra da Avrupa’da sektörel olarak geri dönüşler başladığında Avrupalı tüketiciler de kendilerine değil Türkiye’ye güvendiler. Bir anda ihracat artmaya başladı. Avrupa’dan talepler çok hızlı arttı. Çin çok çabuk toparlandı. Teşvikler ile tüketimini artırdı. Normalde ihracat yapan Çin bir anda tüm dünyada ithalatçı konumuna geldi. Bu da dünyaya doping etkisi yarattı ve fabrikalar açıldı. Üretimler tekrar başladı. Dolayısı ile talep bir anda patladı. Hatta o kadar arttı ki şu anda pazarda arzdan çok talep var. Bundan dolayı da malzeme bulunurluğu sıkıntıya girdi. Çelik üreticileri artık 2021 ilk çeyreğini bağladı ve ikinci çeyreğe başladı.

2021 beklentileri

2021 yılı için 2020’den farklı olmasını diliyoruz. Öncelikle herkese başta sağlık dileriz. 2021 yılı için aşı haberleri içimizi aydınlatıyor. Bu durum ile ekonomideki dengesizliklerin sektörel sıkıntıların da düzene oturacağı ve artık daha dengeli bir hal alacağını öngörüyoruz. 2020 yılının etkilerinin 2021’de de bir süre daha devam edeceği aşikar. 2020 yılı pandemi ile değişen tüketim alışkanlıkları hala devam ediyor. Bir süre daha bu şekilde gidecek gibi duruyor. Otomotiv, beyaz eşya vb. sektörler şu anda hız kesmeden rekor üretimle devam ediyorlar. Bu da malzeme bulunurluğunu etkiliyor. Dünyanın dört bir tarafına malzeme bulmak için akın ediyorlar. Bu durumda tüm ülkeler de kendisini korumak için regülasyonlara başvurmuş durumda. Biz de bu durumda aynı şekilde kendimizi korumalıyız. Bunun yanı sıra tüketimde devlet teşvikleri devam etmeli. 2020 yılında ekonominin toparlanması, Türkiye’nin verdiği bu kararlar ile desteklendi ve sektörel üretim artışları oldu. Bu durum hız kesmeden devam etmeli. Tüm dünyada arz talep dengesinde bir aksama oldu. Malzeme bulunabilirliği şu anda sıkıntılı. Bir süre daha arz talep dengesinin bu şekilde devam edeceğini öngörüyoruz.