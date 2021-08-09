MMK Metalürji sıcak tesisini devreye aldı, Temmuz’da aylık galvanizli sac üretim rekoru kırdı

Pazartesi, 09 Ağustos 2021 17:38:45 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi MMK Group, bağlı kuruluşu MMK Metalürji’nin İskenderun’da sıcak sac üretimi için tasarladığı elektrik ark ocaklı çelik tesisini yeniden devreye aldığını ve tesisin tam kapasiteye ulaşma planının başladığını açıkladı. MMK Metalürji, 2012 yılında Türkiye pazarındaki olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle durdurulan tesisinde deneme üretimine bu yılın Temmuz ayında başlamıştı. Bir aydan kısa sürede tesiste 5.800 mt haddelenmiş mamul üretildi.

Şirketin açıklamasına göre, tesisin 2021 yılında ise toplam 200.000-260.000 mt sıcak sac üretimine, 2022 yılında tam kapasiteye ulaşması planlanıyor.

Ayrıca, MMK Metalürji, Temmuz ayında 86.400 mt birinci kalite galvanizli sac üreterek aylık üretim rekoru kırdı. Şirket, İskenderun’da 45.219 mt ve İstanbul’da 41.221 mt galvanizli sac üretti. Bir önceki rekor, bu yıl Ocak ayında 78.613 mt galvanizli sac ile kırılmıştı.