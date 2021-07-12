MMK Türkiye’deki elektrik ark ocaklı tesisinde test üretimine resmen başladı

Pazartesi, 12 Temmuz 2021 17:04:20 (GMT+3) | İstanbul

Rus MMK, Türkiye’de bulunun MMK Metalurji’nin, olumsuz piyasa koşulları nedeniyle 2012 yılında faaliyetlerini durdurduğu çelikhanesinde faaliyetlere yeniden başladığını resmen duyurdu.

Şirketin, şu an elektrik ark ocağında test üretiminin ilk aşamasını uyguladığı ve ticari üretime de kısa bir süre içerisinde başlamasının beklendiği belirtildi.

MMK’nın CEO’su Pavel Shilyaev elektrik ark ocağında uygulanan testlere ilişkin, “MMK Metalurji’de üretime yeniden başlayabilmek için yaklaşık 40 milyon $ yatırım yaptık. Sıcak üretim hattımızı yeniden başlattıktan ve tam kapasite kullanım oranına ulaştıktan sonra yıllık yaklaşık 2 milyon mt sıcak sac üretmeyi planlıyoruz. Bu sayede, MMK Metalurji’nin AVFÖK’ü önemli ölçüde artış gösterecek,” dedi.

Şirketin ayrıca, iç piyasada sıcak sac satışlarına çoktan başladığı belirtildi. Piyasa kaynakları, MMK Metalurji’nin, 30.000 mt olarak belirlenen Eylül ayı üretiminin neredeyse tamamını sattığını ifade etti. Tesisin bu yıl içerisinde 200.000-260.000 mt sıcak sac üretmesi ve önümüzdeki yıl tam kapasite kullanımına çıkması bekleniyor.

MMK Metalurji’nin piyasaya geri dönmesinin Türkiye piyasasında önemli değişimlere yol açacağı düşünülüyor. Rusya merkezli şirket, geçtiğimiz yıllarda önemli bir sıcak sac ithalatçısı olmuştu ve ana şirketinden alım yapmıştı. Piyasa oyuncuları, şirketin kaplamalı çelik ihracatına ve genel piyasa koşullarına bağlı olarak aylık ortalama 40.000-80.000 mt alımı yapacağını tahmin ediyor. Kapasite kullanımının kademeli olarak artırılmasıyla birlikte üretimde herhangi bir sorun çıkmaması halinde, MMK Metalurji’nin ithalatı azaltıp sıcak sac satışını kendisinin yapması bekleniyor. Böylelikle holding şirket MMK’nın dış piyasalara satabileceğini ek sıcak sac hacmi olacak.

Bir tüccar SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Bir taraftan, Rusya ihracata vergi getirdiği için ihracatı önümüzdeki aylarda azalacak. Diğer taraftan, üreticiler iç piyasa tamamen dolduğu için iç piyasaya daha fazla tonaj kaydıramayacak. Bu nedenle, her türlü ihracat yapmaları gerekecek. MMK, sıcak sac üretimi bakımından Rusya’da lider,” şeklinde konuştu.