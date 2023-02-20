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MMK Metalurji depremlerin ardından faaliyetlerine kademeli bir şekilde yeniden başlayacak

Pazartesi, 20 Şubat 2023 15:30:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus yassı mamul üreticisi MMK’nın Türkiye’de yer alan bağlı kuruluşu MMK Metalurji, 6 Şubat tarihinde ülkenin güneydoğusunda meydana gelen şiddetli depremlerin ardından faaliyetlerine yeniden başlayacağını duyurdu. Şirket, uzmanlardan oluşan ekibin inceleme çalışmalarını tamamladığını ve Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan tesisinin ciddi bir hasar almadığını belirtti.

Yapılan resmi açıklamada MMK’nın birkaç etapta üretime yeniden başlayacağı ifade edildi. İlk etapta Dilovası’nda yer alan kaplamalı mamul üretim hatlarına tedarikin sağlanması amacıyla asitleme hattı ve tersinir haddeleme tesisi yeniden devreye alınacak. Bununla birlikte şirkete ait tesislerin güçlendirilmesi ve diğer tesislerin üretime yeniden başlamasına yönelik ilave çalışmalar yapılacak. Öte yandan şirkete ait limanın bir haftadır normal faaliyetlerine devam ettiği de bildirildi.

Şirket ayrıca insani yardımlara da devam ediyor ve birçok çalışanının İskenderun tesisinde geçici olarak konaklamasına olanak tanıyor. MMK Metalurji, çalışanları için yeni yerleşim birimleri inşa etmeyi de planlıyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi MMK Metalürji 

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