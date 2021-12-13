MMK yatırıma tam kapasiteyle devam ediyor

Pazartesi, 13 Aralık 2021 15:44:04 (GMT+3) | İstanbul

7 Aralık'ta Rusya’da gerçekleşen yatırımcı gününde konuşan MMK Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Rashnikov Türkiye’deki MMK yatırımları için “yeşil varlık” tanımlaması yaparken, kârlılığın da artarak ivmelendiğinin altını çizdi.

MMK’nın Türkiye’deki yatırımı MMK Metalurji'yi tam kapasiteye getirmek için yatırımlara devam etmenin amaçlandığını belirten Rashnikov, 2021 yılının Temmuz ayından itibaren elektrikli ark ocağının da devreye alınmasıyla birlikte üretimin yılda 2-2,2 milyon ton çelik kapasitesine getirilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

MMK üretiminin her ay arttığını belirten MMK Genel Müdürü Pavel Shilyaev, Aralık ayı hedefinin 100.000 ton olarak belirlendiğinin altını çizdi ve “Hedefimiz yıl içinde tam kapasiteye ulaşmak ve 2022 yılının sonunda ise toplamda 1,7 milyon tona ulaşmak,” diye ekledi.

MMK Türkiye sıcak çelik haddeleme tesisinin tam kapasiteye ulaşması hâlinde, MMK'nın EBITDA’sına (FAVÖK) 250 milyon dolar ekleneceğini vurgulayan Shilyaev, üretime istikrarlı bir biçimde devam edildiğini, artan bir talep olduğunu ve Türkiye piyasasında pazar açığının kapatılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Shilyaev, bunların yanı sıra elektrometalurjik üretimin varlığından bahsederek MMK Türkiye’nin yeşil bir varlık olduğunu ve bunun şirkete gelecek 10-20 yılda daha fazla avantaj sağlayacağını sözlerine ekledi.