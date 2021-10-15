MMK Metalurji sıcak sac üretiminin yarısını iç piyasaya verecek

Cuma, 15 Ekim 2021 16:05:35 (GMT+3) | İstanbul

MMK Metalurji, 2012 yılında üretime ara verdiği sıcak çelik haddeleme tesisini bu yıl Temmuz ayında yeniden devreye almasının ardından 14 Ekim Perşembe günü Sait Halim Paşa Yalısı’nda çelik sektörünün önde gelen şirket yöneticileri ve iş ortakları ile bir araya geldi. 200 kişinin katıldığı gecede Genel Müdür Denis Kvasov’un ‘Hoşgeldiniz’ konuşmasının ardından Satış ve Pazarlama Direktörü Alexey Oleynik ‘Türkiye’deki sıcak çelik kullanım potansiyeli’ ile ilgili bir sunum yaptı.

Oleynik 2020 yılında Türkiye’de sıcak sac üretiminin 10,7 milyon mt olduğunu söylerken, 2021 yılının ilk 8 ayında ise 7,88 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. Ayrıca, aynı dönemlerde tahmini sıcak sac tüketiminin sırasıyla 12,04 milyon mt ve 10,04 milyon mt olduğu, ihracatın 2,88 milyon mt ve 1,54 milyon mt seviyelerinde yer aldığı, ithalatın ise 4,11 milyon mt ve 3,71 milyon mt seviyelerinde gerçekleştiği aktarıldı. Buna göre, MMK Metalurji’nin 2021 yılının tamamına ilişkin beklentileri ise, üretim için 11,97 milyon mt, tüketim için 15,44 milyon mt, ihracat için 2,18 milyon mt, ithalat için de 5,65 milyon mt seviyelerinde bildirildi.

MMK’nın yapacağı 2 milyon mt sıcak sac üretiminin yarısı iç piyasada kullanılacakken, kalan yarısı ise MMK’nın kendi kullanımı ve ihracat pazarları arasında pay edilecek.

Sunumda son kullanıcı sektörlerin 3 yıl içindeki büyüme tahminleri de paylaşıldı. Türkiye’de otomotiv sektörünün üç yıl içinde %5,2, konstrüksiyon sektörünün %5,5, beyaz eşya sektörünün %7, makine ve endüstriyel ekipmanlar sektörünün %4, petrol ve gaz sektörünün ise %11 büyümesi bekleniyor. Aynı dönem için tüm kullanıcı sektörlerin ortalama büyüme tahmini ise %5,6.

Yemekte bunun dışında, Prof. Dr. Özgür Demirtaş da ekonomi üzerine bir sunum yaptı.