Rus Mechel’in net kârı 2021’de arttı

Perşembe, 03 Mart 2022 12:01:43 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik ve madencilik devi Mechel 2021 yılının tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Yılın tamamında Mechel bir önceki yıl kaydedilen 808 milyon RUB net kâra kıyasla 80,57 milyar RUB (723,86 milyon $) net kâr açıkladı. Şirket bu durumu söz konusu dönemde Rus para biriminin değer kazanmasına bağladı. Aynı dönemde Mechel’in satış geliri yıllık bazda %51,4 artarak 402,07 milyar RUB (3,57 milyar $) oldu. Şirketin faaliyet kârı ise geçtiğimiz yıl kaydedilen 19,92 milyar RUB’a kıyasla 102,66 milyar RUB (923,24 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Öte yandan şirketin AVFÖK’ü 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla %189,6 artış göstererek 118,91 milyar RUB (1,05 milyar $) oldu.

Söz konusu dönemde Mechel’in madencilik birimine ait satış geliri yıllık %56,3 artışla 110,79 milyar RUB (978,03 milyon $) olurken, birimin AVFÖK’ü yıllık %187,7 artışla 75,57 milyar RUB (667,15 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Yılın tamamında şirketin çelik birimine ait satış geliri artan satış hacimleri nedeniyle yıllık bazda %57,2 artışla 262,5 milyar RUB (2,31 milyar $) seviyesinde yer alırken, birimin AVFÖK’ü yıllık %229,7 artışla 43,36 milyar RUB (381,15 milyon $) oldu.