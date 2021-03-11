Mechel’in net kârı 2020’de düştü, üretimi hafifçe arttı

Perşembe, 11 Mart 2021 15:03:40 (GMT+3) | İstanbul

Rusya’nın önde gelen madenci ve çelik üreticisi Mechel, 2020 yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

2020 yılında Mechel, bir önceki yıl kaydedilen 2,41 milyar RUB net kâra kıyasla 808 milyon RUB (10,94 milyon $) net kâr kaydetti. Bu durum, söz konusu dönemde rublenin zayıflaması nedeniyle döviz borçlarındaki kambiyo zararlarının bir sonucu oldu. Söz konusu dönemde, Mechel’in satış gelirleri yıllık %8 düşüşle 265,45 milyar RUB (3,59 milyar $) olurken, faaliyet kârı yıllık %42 düşüşle 19,92 milyar RUB (269,94 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü yıllık %23 düşüşle 41,05 milyar RUB (556,14 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu yılda, Mechel’in madencilik sektörü gelirleri yıllık %15 düşüşle 70,88 milyar RUB (960,35 milyon $) olurken, sektörün AVFÖK’ü yılık %34 düşüşle 26,26 milyar RUB (355,78 milyon $) seviyesinde gerçekleşti. Bu düşüş, çoğunlukla tüm kömür ürünlerindeki fiyatlarında kaydedilen büyük düşüşlerin bir sonucu oldu. Bununla birlikte, söz konusu dönemde şirketin çelik sektörü gelirleri, yıllık %5 düşüşle 166,88 milyar RUB (2,26 milyar $) olurken, sektörün AVFÖK’ü ise yıllık %8 artışla 13,15 milyar RUB (178,19 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Bu artışın sebebi ise yüksek katma değerli ürünlerin payının yükselmesi ve satış maliyetlerinin düşmesi oldu.

2020 yılında Mechel, yıllık %1 artışla 3,65 milyon mt ham çelik üretti. Şirketin pik demir üretimi yıllık %6 artarak 3,53 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan, şirketin kömür üretimi yıllık bazda %10 artışla 15,95 milyon mt oldu.

Bu yılın tamamında Mechel’in koklaşabilir taş kömürü satışları, şirketin Japonya’ya yaptığı satışların düşmesi nedeniyle yıllık bazda %2 düşüşle 5,63 milyon mt seviyesinde yer alırken, üçüncü taraflara yapılan satışlar %1 düşüşle 3,96 milyon mt oldu. Üreticinin termal kömür satışları yılın tamamında şirketin bağlı kuruluşu Yakutugol Holding Company’de artan üretim nedeniyle yıllık %26 artarak 4,02 milyon mt oldu.

2020 yılında Mechel’in konsantre demir cevheri sevkiyatları düşük demir içeriğine sahip cevherin işlenmesi nedeniyle yıllık %16 düşüşle 2,16 milyon mt oldu. Söz konusu yılda şirketin kok satışları yıllık %4 artışla 2,63 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan, şirketin ferrosilikon satışları Bratsk ferroalyaj tesisinde bulunan 3 No’lu fırındaki yenileme çalışmaları ve ferrosilikon piyasasındaki düşüş eğilimi nedeniyle yıllık %6 düşüşle 63.000 mt oldu.

Söz konusu yılda, şirketin toplam uzun mamul satışı %1’lik bir artış kaydederek 2,55 milyon mt ve yassı mamul satışları yıllık %2 artarak 456.000 mt oldu.