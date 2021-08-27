Rus Mechel’in net kârı ilk yarıda arttı

Cuma, 27 Ağustos 2021 14:15:08 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik ve madencilik devi Mechel, bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, Mechel bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 10,19 milyar RUB net kâra kıyasla 31,80 milyar RUB (429,48 milyon $) net kâr açıkladı. Şirket bu durumu söz konusu dönemde Rus para biriminin değer kazanmasına bağladı. Aynı dönemde, Mechel’in satış geliri yıllık bazda %40 artarak 184,91 milyar RUB (2,49 milyar $) oldu. Şirketin faaliyet kârı ise geçtiğimiz yılın ilk yarısında kaydedilen 5,67 milyar RUB’a kıyasla 43,35 milyar RUB (585,42 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Öte yandan, şirketin AVFÖK’ü ilk yarıda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %136 artış göstererek 51,94 milyar RUB (701,74 milyon $) oldu.

Söz konusu dönemde, Mechel’in madencilik birimine ait satış geliri yıllık %29 artışla 45,56 milyar RUB (613,85 milyon $) olurken, birimin AVFÖK’ü yıllık %109 artışla 27,88 milyar RUB (376,42 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk yarısında şirketin çelik birimine ait satış geliri artan satış hacimleri nedeniyle yıllık bazda %51 artışla 124,52 milyar RUB (1,68 milyar $) seviyesinde yer alırken, birimin AVFÖK’ü yıllık %243 artışla 24,38 milyar RUB (329,22 milyon $) oldu.