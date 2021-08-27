﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
<

Rus Mechel’in net kârı ilk yarıda arttı

Cuma, 27 Ağustos 2021 14:15:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik ve madencilik devi Mechel, bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, Mechel bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 10,19 milyar RUB net kâra kıyasla 31,80 milyar RUB (429,48 milyon $) net kâr açıkladı. Şirket bu durumu söz konusu dönemde Rus para biriminin değer kazanmasına bağladı. Aynı dönemde, Mechel’in satış geliri yıllık bazda %40 artarak 184,91 milyar RUB (2,49 milyar $) oldu. Şirketin faaliyet kârı ise geçtiğimiz yılın ilk yarısında kaydedilen 5,67 milyar RUB’a kıyasla 43,35 milyar RUB (585,42 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Öte yandan, şirketin AVFÖK’ü ilk yarıda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %136 artış göstererek 51,94 milyar RUB (701,74 milyon $) oldu.

Söz konusu dönemde, Mechel’in madencilik birimine ait satış geliri yıllık %29 artışla 45,56 milyar RUB (613,85 milyon $) olurken, birimin AVFÖK’ü yıllık %109 artışla 27,88 milyar RUB (376,42 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk yarısında şirketin çelik birimine ait satış geliri artan satış hacimleri nedeniyle yıllık bazda %51 artışla 124,52 milyar RUB (1,68 milyar $) seviyesinde yer alırken, birimin AVFÖK’ü yıllık %243 artışla 24,38 milyar RUB (329,22 milyon $) oldu.


Etiketler: BDT  Mechel  mali sonuçlar  Rusya  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

26  Ağu

TMK’nın satış gelirleri başlıca pazarlardaki kademeli toparlanmayla ilk yarıda %56 arttı
19  Ağu

Metalloinvest’in satış gelirleri artan demir cevheri ve çelik fiyatları nedeniyle ilk yarıda yükseldi
09  Ağu

Metalloinvest, Alexey Ugarov OEMK’daki pelet tesisini yeniden inşa edecek
06  Ağu

Evraz’ın satış geliri ilk yarıda artış gösterdi
30  Tem

NLMK Lipetsk galvanizleme hattı için ilk ana ekipmanı aldı