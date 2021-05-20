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Rus Mechel ilk çeyrekte net kâr açıkladı

Perşembe, 20 Mayıs 2021 15:41:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik ve madencilik devi Mechel, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde, Mechel bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 36,87 milyar RUB net zarara kıyasla 7,89 milyar RUB (107,28 milyon $) net kâr açıkladı. Şirket bu durumu söz konusu dönemde Rus para biriminin değer kazanmasına bağladı. Aynı dönemde, Mechel’in satış geliri yıllık bazda %13 artarak 76,05 milyar RUB (1,03 milyar $) oldu. Şirketin işletme kârı ise ilk çeyrekte yıllık bazda %63,5 artışla 12,97 milyar RUB (176,24 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Öte yandan, şirketin AVFÖK’ü ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %39 artış göstererek 18,24 milyar RUB (247,84 milyon $) oldu.

Söz konusu dönemde, Mechel’in madencilik birimine ait satış geliri azalan satış hacimleri nedeniyle yıllık %4 düşüşle 16,24 milyar RUB (220,63 milyon $) olurken, birimin AVFÖK’ü yıllık %20 artışla 8,33 milyar RUB (113,07 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin çelik birimine ait satış geliri birimin başlıca ürünlerinde uluslararası ve iç pazarda kaydedilen fiyat artışları nedeniyle yıllık bazda %22 artışla 51,29 milyar RUB (696,78 milyon $) seviyesinde yer alırken, birimin AVFÖK’ü yıllık %107 artışla 9,40 milyar RUB (127,67 milyon $) oldu.


Etiketler: mali sonuçlar  BDT  Mechel  Rusya  |  benzer haberler »


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