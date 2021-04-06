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Zaporizhstal’ın üretimi birinci çeyrekte arttı

Salı, 06 Nisan 2021 15:45:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli ve Metinvest’e bağlı entegre çelik üreticisi Zaporizhstal, bu yılın birinci çeyreğine yönelik üretim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Zaporizhstal bu yılın Ocak-Mart döneminde yıllık %3,4 artışla 1,16 milyon mt pik demir üretti. Söz konusu dönemde şirketin ham çelik üretimi yıllık %4,4 artışla 1 milyon mt olurken, nihai mamul üretimi ise yıllık %7,2 artışla 855.500 mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Mart ayında, Zaporizhstal’ın pik demir üretimi yıllık %10,8 artışla 393.300 mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %14,1 artışla 343.700 mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan, söz konusu ayda şirketin nihai mamul üretimi yıllık %24,6 artışla 291.500 mt oldu.


Etiketler: ham çelik  pik demir  Ukrayna  BDT  hammaddeler  üretim  |  benzer haberler »


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