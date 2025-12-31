Samarco’ya getirilen tedbir kararı geri çekildi

Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco Minas Gerais eyaletindeki federal mahkemenin madencilik kapasite artış çalışmalarını durduran ihtiyati tedbir kararını kaldırdığını açıkladı. Şirket, Minas Gerais’te Germano projesinde faaliyetlerin genişletilmesine izin veren çevre izninin yeniden yürürlüğe girdiğini ve mahkemenin izin sürecinin geçerliliğini onayladığını belirtti.
Mahkeme kararında iklim değişikliğinin olası etkilerine ilişkin endişelerin çevre kurumları tarafından belirlenen teknik kriterler çerçevesinde devam eden süreç boyunca yeniden gözden geçirilebileceği ifade edildi.
Askıya alma talebi 2015 yılında Samarco’ya ait Fundão Barajı’nın çökmesi sonucu büyük yıkıma uğrayan Bento Rodrigues yerleşiminin sakinleri tarafından yapılmıştı.