Yassı çelik sektörü Eurometal Çelik Günü & YİSAD Yassı Çelik Konferansı'nda bir araya geldi

Eurometal Çelik Günü & YİSAD Yassı Çelik Konferansı, 8 Nisan Salı günü SteelOrbis iş birliğiyle İstanbul Marriott Hotel Asia’da gerçekleşti. 400’ün üzerinde katılımcının ilgi gösterdiği konferansın açılış konuşmalarını YİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tayfun İşeri ile Eurometal Başkanı Alexander Julius yaptı.

Tayfun İşeri, küresel demir-çelik piyasasında yaşanan değişimlere değinerek sözlerine başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın birinci dönemi olan 2018 yılında küresel demir-çelik ticaretinde 232. Madde vergileriyle yeni bir anlayışın başladığını ifade eden İşeri, serbest ticaretin yerini korumacılığa bıraktığına vurgu yaptı. Trump sonrasında yönetimi devralan Joe Biden döneminde ise özellikle demir-çelik ticaretine 232. Madde vergileri kapsamında muafiyetler ve istisnalar tanındığına dikkat çekti. Yakın zaman önce yeniden başa gelen Trump’ın, Biden döneminde 27 milyon mt çelik ithalatı yapıldığını, bu ithalatın 3 milyon mt’u için vergi ödendiğini ve kalan 24 milyon mt’un ise vergiden muaf tutulduğunu fark ettiğini dile getirdi. Söz konusu dönemde Türkiye’nin ABD’ye yalnızca 300.000 mt çelik ihraç ettiğini, vergisini ödeyerek ticaret yapan %10’luk bölümü temsil ettiğini ve en çok cezalandırılan taraf olduğunu aktardı. Bu gelişmeler üzerine Trump’ın muafiyetleri ve istisnaları kaldırıp tüm ülkelere %25 oranında vergi getirmiş olmasının Türkiye için kötü olmadığına ve en azından eşit şartlar sağlanmış olduğuna vurgu yapan YİSAD yetkilisi, dünyanın gidişatının önümüzdeki dönemlerde netleşeceğini belirterek sözlerini tamamladı.

Avrupa çelik, boru ve metal distribütörleri birliği Eurometal Başkanı Alexander Julius, konuşmasında ABD Başkanı Trump’ın getirdiği vergilerin küresel piyasada kaos yarattığını ancak AB’li çelik üreticilerinin yeni zorlukları olumlu karşıladığını ifade etti. Julius’a göre çelik talebinin sürekli olarak zayıflaması nedeniyle bir süredir büyük zorluklar yaşayan Avrupa’da, Avrupa Komisyonu Trump’ın getirdiği vergilerin de etkisiyle imalat sektörünü yeniden desteklemeye ve çelik sektörünü bağımsız hâle getirmeye başladı. Julius, “Nihai mamullere getirilen vergiler hususunda bilgilendirme yaptık. Bu konunun Avrupa Komisyonu tarafından ele alınması gerekiyor,” dedi. Julius, Avrupa Birliği’nin dünya genelinde yeşil çelik üretimini teşvik etmek için önce kendi içinde yeşil çelik üretimine öncelik vermesi gerektiğini dile getirdi. Bu çerçevede Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Julius, Avrupa’da imalatın zayıfladığı durumda talebin de zayıflayacağının altını çizdi. İthalat kotalarının azaltılması gibi son koruma önlemlerinden memnun olduklarını ifade eden Eurometal yetkilisi, 2026 yılından sonra koruma önlemlerinin gevşetilmesini istemediklerini, hatta Avrupa Komisyonunun 2026 yılının Temmuz ayında yeni koruma önlemlerini devreye almasını beklediklerini söyledi. Julius, konuşmasının sonunda tüm katılımcıları Eurometal’in 2-3 Temmuz tarihleri arasında Lüksemburg’ta gerçekleşecek ve 75. yıldönümünün de kutlanacağı konferansa davet etti.