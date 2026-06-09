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Çin'in demir cevheri ithalatı 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde %6,3 arttı

Salı, 09 Haziran 2026 10:38:03 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Gümrük Genel İdaresi tarafından açıklanan verilere göre Çin'in demir cevheri ithalatı bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık bazda %6,3 artarak 516,258 milyon mt seviyesine ulaştı. Ancak artış hızı, yılın ilk dört ayında kaydedilen seviyeye kıyasla 1,7 puan yavaşladı.

Gayrimenkul sektöründen gelen çelik talebi zayıf seyretmeye devam etse de altyapı ve imalat sanayilerinden gelen talebin güçlü olması ham çelik üretimini destekledi ve demir cevheri ithalatı üzerinde olumlu etki yarattı.

Mayıs ayında ise Çin'in demir cevheri ithalatı, aylık %5,9, yıllık %0,43 düşüşle 97,711 milyon mt olarak gerçekleşti. 


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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