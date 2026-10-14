BlueScope Avustralya'daki yeni ANDRITZ hattında ilk galvanizli sacını üretti

Avusturya merkezli teknoloji grubu ANDRITZ, Avustralya merkezli BlueScope Steel'in Sidney tesisindeki yeni sürekli galvanizleme hattında ilk galvanizli sacın üretildiğini açıkladı. Böylece performans testleri ve projenin tamamlanması öncesinde devreye alma aşamasından üretime geçildi.

Yeni hat yıllık 240.000 mt kapasiteye sahip

İnşaat, imalat ve sanayi uygulamalarında kullanılan kaplamalı çeliğe yönelik artan yurt içi talebi karşılamak üzere tasarlanan hat, yıllık 240.000 mt kapasiteye sahip. Hatta 1.325 mm'ye kadar genişlikte ve 0,30-1,00 mm kalınlıkta şeritler, dakikada 160 metreye varan hızlarda işlenebiliyor.

ANDRITZ işleme ve ısıtma teknolojilerini tedarik etti

ANDRITZ, mühendislik, devreye alma ve üretime başlama hizmetlerinin yanı sıra proses ekipmanları, otomasyon ve elektrik sistemlerini tedarik etti. Hat; ürün kalitesini, operasyonel esnekliği ve enerji verimliliğini destekleyen temper hadde, gergili doğrultma ünitesi, kaplama üniteleri, doğrudan ateşlemeli fırın ve elektrikli radyant tüplü ısıtma teknolojisini içeriyor.