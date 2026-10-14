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BlueScope Avustralya'daki yeni ANDRITZ hattında ilk galvanizli sacını üretti

Çarşamba, 14 Ekim 2026 11:29:26 (GMT+3)   |   İstanbul

Avusturya merkezli teknoloji grubu ANDRITZ, Avustralya merkezli BlueScope Steel'in Sidney tesisindeki yeni sürekli galvanizleme hattında ilk galvanizli sacın üretildiğini açıkladı. Böylece performans testleri ve projenin tamamlanması öncesinde devreye alma aşamasından üretime geçildi.

Yeni hat yıllık 240.000 mt kapasiteye sahip

İnşaat, imalat ve sanayi uygulamalarında kullanılan kaplamalı çeliğe yönelik artan yurt içi talebi karşılamak üzere tasarlanan hat, yıllık 240.000 mt kapasiteye sahip. Hatta 1.325 mm'ye kadar genişlikte ve 0,30-1,00 mm kalınlıkta şeritler, dakikada 160 metreye varan hızlarda işlenebiliyor.

ANDRITZ işleme ve ısıtma teknolojilerini tedarik etti

ANDRITZ, mühendislik, devreye alma ve üretime başlama hizmetlerinin yanı sıra proses ekipmanları, otomasyon ve elektrik sistemlerini tedarik etti. Hat; ürün kalitesini, operasyonel esnekliği ve enerji verimliliğini destekleyen temper hadde, gergili doğrultma ünitesi, kaplama üniteleri, doğrudan ateşlemeli fırın ve elektrikli radyant tüplü ısıtma teknolojisini içeriyor.

Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Magneliz Rulo Sac

Kalınlık 1,5 - 3 mm
Genişlik 1.250 mm
  S350GD ZM310 - S420GD ZM420
Tedarikçi NEHIR GALVANIZ METAL LTD. STI.
Teklifi Gör

Sıcak Daldırma Galv. Rulo

Kalınlık 2 mm
Genişlik 1.070 mm
Rulo  R
  EN-S350GD +ZM310
Tedarikçi CEPAS GALVANIZ DEM.CEL. MADEN INS.NAK.TIC.SAN.A.S.
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Sıcak Daldırma Galv. Rulo

Kalınlık 0,3 - 3 mm
Genişlik 200 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi MİPAR METAL
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