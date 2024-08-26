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Whitehaven Coal 2024-25 mali yılında kömür satışlarında artış bekliyor

Pazartesi, 26 Ağustos 2024 15:51:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli madenci Whitehaven Coal Limited, 30 Haziran tarihinde sona eren 2023-24 mali yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirket, bir önceki mali yılda kaydedilen 2,65 milyar $ net kâra kıyasla 740 milyon $ net kâr bildirdi. Şirketin geliri ise yıllık %36,9 düşüşle 3,82 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde Whitehaven, yıllık %34,4 artışla 24,46 milyon mt kömür üretirken şirketin kömür satışları ise yıllık %22,1 artışla 19,52 milyon mt oldu.

Şirket, operasyonel iyileşmeler ve kömür madeni alımlarının tamamlanması sayesinde 2024-25 mali yılında kömür üretiminin 35-39,5 milyon mt, kömür satışlarının ise 28-31,5 milyon mt aralığında yer alacağını tahmin ediyor.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere yakın zamanda şirket, Avustralya’nın Queensland kentinde bulunan Blackwater kömür madeninin sırasıyla %20 ve %10 hisselerini satmak üzere Japon çelik üreticileri Nippon Steel ve JFE Steel ile anlaşmalar imzaladı.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Üretim Mali Sonuçlar 

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