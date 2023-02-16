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Fortescue’nun net kârı 2022-23 mali yılının ilk yarısında düştü, demir cevheri sevkiyatında yarıyıl rekoru kırıldı

Perşembe, 16 Şubat 2023 10:21:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue 2022-23 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Fortescue’nun net kârı yıllık %15,1 düşüş göstererek 2,36 milyar ABD dolarına gerilerken, şirketin satış geliri ortalama demir cevheri fiyatlarının düşmesinin yanı sıra satış tonajının artmasıyla yıllık %3,5 düşüşle 7,83 milyar ABD doları olarak kaydedildi. Şirketin AVFÖK’ü ise aynı dönemde yıllık %8,6 düşüşle 4,35 milyar ABD dolarına ulaştı.

Fortescue’nun demir cevheri üretimi ilk yarıda yıllık %2,7 düşüşle 114,8 milyon ıslak mt olurken, demir cevheri sevkiyatı yıllık %4 artışla 96,9 milyon ıslak mt seviyesinde yer aldı. Şirket demir cevheri sevkiyatında yarıyıl rekoru kırdı.

Şirket ilk yarıda 1,4 milyar ABD doları seviyesinde kaydedilen sermaye harcamalarının 2022-23 mali yılında 2,7-3,1 milyar $ aralığında yer almasını bekliyor. Şirketin demir cevheri sevkiyatının 187-192 milyon mt aralığında yer alacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim Mali Sonuçlar Fortescue 

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