Çin merkezli Daimay Meksika’da 51 milyon $’lık otomobil parçası tesisinin açılışını yaptı

Pazartesi, 15 Ocak 2024 09:39:49 (GMT+3) | San Diego

Şanghay merkezli Daimay Automotive, Meksika’nın Coahuila eyaletinde 51 milyon $’lık beşinci otomobil parçası tesisinin açılışını gerçekleştirdi.

Yeni tesisle birlikte 1.500 kişiye iş imkanı sağlayacak olan Daimay’ın başlıca müşterileri arasında General Motors, Ford, Chrysler, Volkswagen, PSA Group ve Mitsubishi Fuso yer alıyor.

Ulusal Otomobil Parçaları Sektörü Odası’nın (INA) sağladığı bilgilere göre, Coahuila eyaleti 2023 yılında 101,3 milyar $’lık üretim değeri ve %15,8 pay ile Meksika’nın en büyük otomobil parçası sektörü oldu. Coahuila’yı %13,4 ile Guanajuato ve %11,7 ile Nuevo León takip etti.

Daimay Coahuila eyaletinde iki tesis daha inşa edeceğini duyururken Güney Kore merkezli otomobil parçası üreticisi Yura Corporation da Coahuila eyaletindeki tesisinde 35 milyon $’lık genişletme çalışması yapacağını ifade etti.