Nippon Steel Meksika’da yeni üretim tesisi için 66 milyon $’lık yatırım yapacak

Çarşamba, 13 Mart 2024 09:42:50 (GMT+3) | San Diego

Dünyanın en büyük dördüncü çelik şirketi Nippon Steel, Meksika’nın Guanajuato eyaletinde otomotiv sektörüne hizmet verecek bir elektrikli çelik sac üretim tesisinin kurulması için 66 milyon $’lık yatırım yapacağını duyurdu. Dört dilme hattına ve yıllık 120.000 mt kapasitesine sahip olacak tesisin 2025 yılının Nisan ayında faaliyete geçmesi bekleniyor.

Kuzey Amerika’nın elektrikli araç talebini karşılaması beklenen tesis, Toyota, Honda, Ford ve Mazda’nın da üretim tesislerinin bulunduğu Guanajuato eyaletinde yer alacak.

Nippon Steel geçtiğimiz yılın Aralık ayında Amerika merkezli rakibi US Steel’i 14 milyar $’a satın alma işlemlerine başlamıştı. İşlemlerin tamamlanması halinde Nippon Steel, Çinli Baowu Steel Group ve Arcelor Mittal’dan sonra dünyanın en büyük üçüncü çelik üreticisi olacak.