Vietnam’ın çelik üretimi ve satışları 2021’de arttı

Çarşamba, 26 Ocak 2022 14:09:58 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam Çelik Birliği’ne (VSA) göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Vietnam’ın çelik üretimi, bir önceki aya göre %6,03 ve 2020 yılının aynı ayına kıyasla %2,5 düşüşle 2,71 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik ürünleri satışları ise Kasım ayına göre %7,78 artış ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %3,8 düşüşle 2,49 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2021 yılında, Vietnam’ın çelik üretimi yıllık %19,1 artışla 33,29 milyon mt olurken, ülkenin çelik satışları yıllık %15,6 artışla 29,42 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın tamamında, ülkenin ham çelik üretimi yıllık %16 artışla 23,01 milyon mt seviyesine ulaşırken, ham çelik satışları yıllık %17 artışla 23,06 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Geçtiğimiz yıl Vietnam 30’dan fazla ülke ve bölgeye yaklaşık 14 milyon mt çelik ihraç etti. Söz konusu ihracatın değeri 12,7 milyar $’ın üzerinde yer aldı. ASEAN ülkeleri, Çin, AB, Tayvan ve ABD, Vietnam’ın ihracat gerçekleştirdiği başlıca pazarlar arasında yer aldı.

Söz konusu dönemde ülke 13 milyon mt çelik ithal etti. Bu ithalatın değeri 12,2 milyar $ seviyesini aştı. Vietnam’a çelik ihraç eden başlıca ülkeler Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan oldu.