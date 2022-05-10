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Vergi indirimleri Ternium’un Brezilya’da büyümesine yardımcı olabilir

Salı, 10 Mayıs 2022 10:28:22 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Rio de Janeiro eyaleti yasama organları, çelik şirketlerine yönelik şu anda 2026’ya kadar geçerli olan imtiyazların 2032 yılına kadar uzatılmasını onayladı.

Hala eyalet valisinin onayına bağlı olan uzatmayla birlikte, vergi indirimleri ithal ve yerel makine alımları ile demir cevheri, pelet, ferroalyaj, kömür, kok ve çelik hurda alımlarını kapsayacak.

Vergi indirimleri sayesinde yapılan yatırımların, çoğunlukla Rio de Janeiro’nun batısındaki Santa Cruz’da bulunan Ternium tarafından olmak üzere 1 milyar $ olduğu tahmin ediliyor.

Söz konusu yatırımların, Ternium’un iç piyasada büyümesine destek sağlaması ve son sekiz yılda tahminen 780.000 kişinin iş kaybı yaşadığı eyalette istihdamı koruması bekleniyor.

Ternium’un Santa Cruz’daki birimi entegre bir slab üretim tesisi ve 2021 yılında 1,21 milyon mt sevkiyat gerçekleştirdi.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika çelik üretimi kota ve vergiler 

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