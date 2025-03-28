Brezilya, ABD’nin çelik vergilerini DTÖ’ye taşıyacak

Basında çıkan haberlere göre Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'nin tüm ülkelerden yapılan çelik ve alüminyum ithalatına %25 oranında vergi getirmesi ile 2 Nisan tarihinde yürürlüğe alacağı karşılıklı vergiler dahil olmak üzere ticaret politikasını eleştirdi.

Tokyo’da düzenlediği bir basın toplantısında konuşan Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD ekonomisine ve küresel ekonomilere zarar verme potansiyeli taşıyan kararını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. Lula da Silva, “Vergiler, fiyatların artmasına ve enflasyona yol açacak. Korumacılığın dünyada hiçbir ülkeye faydası yok. Serbest ticaretin zarar görmesinden endişe duyuyorum,” ifadelerini kullandı.

Brezilyalı yetkililer, çelik vergilerinin yürürlüğe girdiği 12 Mart tarihinden bu yana yapılan görüşmelere rağmen ihracatta kota sisteminin geri getirilmesi konusunda ABD’yi ikna edemedi.

Lula da Silva sözlerine, “Önümüzde verilecek iki karar var. Biri, Dünya Ticaret Örgütüne başvurmak. Bunu zaten yapacağız. Diğeri de ABD çıkışlı ürünlere uygulanan vergileri artırmak. Olanlara sessiz kalamayız,” şeklinde devam etti.