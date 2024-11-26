Vallourec Endonezya’da bulunan Logistics Group’u satacak

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec, Endonezya merkezli PT CPPI ve PT SCN’de sahip olduğu (Logistics Group) %99 hissesini yaklaşık 20 milyon € karşılığında Endonezyalı CKB Logistics’e satmak üzere anlaşma imzaladığını açıkladı. Satışın gerekli onayların ardından bu yılın dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Logistics Group, aralarında Vallourec’in de bulunduğu enerji, sanayi, inşaat ve lojistik sektörlerindeki şirketlere entegre liman ve lojistik hizmetleri sunuyor. Söz konusu satışın ardından Vallourec, benzer sözleşme şartları uyarınca Logistics Group’un hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek.

Vallourec’in CEO’su Philippe Guillemot, “Logistics Group’un elden çıkarılması, başlıca segmentimize yeniden odaklanma ve sermayemizi optimize etme stratejimizle uyumlu,” şeklinde konuştu.