Valin Steel, 28-56 milyon $ değerinde hissesini geri alacak

Hunan Eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Hunan Valin Iron & Steel Co. (Hunan Valin Steel), 200-400 milyon RMB (28-56 milyon $) değerinde hissesini geri almayı planladığını duyurdu. Şirketin satın alma işlemi için kendi kendini finanse edeceği ve geri alım fiyatının hisse başına 5,8 RMB'yi (0,8$) aşmayacağı belirtildi.

Valin Steel ayrıca yatırımcılara iyi bir kredi siciline sahip olduğunu ve finansman kanallarına rahatlıkla erişebildiğini sahip olduğun, finansman maliyetlerinin de 2025 yılında düşük seyretmeye devam etmesini beklediğini aktardı.