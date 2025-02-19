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Valin Steel, 28-56 milyon $ değerinde hissesini geri alacak

Çarşamba, 19 Şubat 2025 10:35:39 (GMT+3)   |   Şanghay

Hunan Eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Hunan Valin Iron & Steel Co. (Hunan Valin Steel), 200-400 milyon RMB (28-56 milyon $) değerinde hissesini geri almayı planladığını duyurdu. Şirketin satın alma işlemi için kendi kendini finanse edeceği ve geri alım fiyatının hisse başına 5,8 RMB'yi (0,8$) aşmayacağı belirtildi. 

Valin Steel ayrıca yatırımcılara iyi bir kredi siciline sahip olduğunu ve finansman kanallarına rahatlıkla erişebildiğini sahip olduğun, finansman maliyetlerinin de 2025 yılında düşük seyretmeye devam etmesini beklediğini aktardı.

 


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya İnşaat 

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