Çin’in sıcak rulo sac üretimi 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde %4,5 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun verilerine göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde Çin’in sıcak rulo sac üretimi yıllık bazda %4,5 artışla 169,48 milyon mt oldu. Soğuk rulo sac üretimi ise %7,7 artışla 38,24 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında sıcak rulo sac üretimi yıllık bazda %6,5 artış ve aylık bazda %2,7 düşüşle 18,27 milyon mt, soğuk rulo sac üretimi ise yıllık bazda %11,2 artış ve aylık bazda %10,7 yükselişle 4,64 milyon mt olarak gerçekleşti.

Eylül ayında Çin yerel piyasasında sıcak rulo sac fiyatları dar bir aralıkta dalgalanırken, ay sonunda aşağı yönlü hareket etti. Fiyatlar 16 Eylül’de 3.590 RMB/mt (506$/mt) ile ayın en yüksek, 30 Eylül’de 3.465 RMB/mt (488$/mt) ile en düşük seviyesinde kaydedildi.