Çin’in inşaat demiri üretimi 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde %0,1 azaldı

Perşembe, 23 Ekim 2025 09:35:45 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun verilerine göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde Çin’in inşaat demiri üretimi %0,1 düşüşle 143,39 milyon mt oldu.

Aynı dönemde filmaşin üretimi %1,7 artışla 102,11 milyon mt, kaynaklı boru üretimi ise %3,2 artışla 44,94 milyon mt olarak gerçekleşti.

Eylül ayında Çin’in inşaat demiri üretimi %2,9 düşüşle 14,75 milyon mt, filmaşin üretimi %0,3 düşüşle 11,71 milyon mt, kaynaklı boru üretimi ise %1,8 artışla 5,49 milyon mt oldu.

Eylül ayında Çin iç piyasasında inşaat demiri fiyatları ayın ilk yarısında gerilerken, ikinci yarısında hafifçe toparlandı. Fiyatlar 22 Eylül’de 3.257 RMB/mt (459$/mt) ile ayın en yüksek, 12-14 Eylül döneminde 3.197 RMB/mt (450$/mt) ile en düşük seviyesini gördü.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Güneydoğu Asya İnşaat 

