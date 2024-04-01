Vale enerji tedarikçisi Aliança Energia’nın tamamına sahip olacak

Pazartesi, 01 Nisan 2024 12:13:50 (GMT+3) | İstanbul

Brezilyalı madenci Vale, Cemig Geração e Transmissão’dan Brezilya merkezli elektrik tedarikçisi Aliança Geração de Energia’nın %45 hissesini satın almak üzere bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Cemig’in onayının ardından Vale, Aliança Energia’nın sermayesinin tamamına sahip olacak.

Şu anda Aliança Energia tarafından üretilen enerjinin çoğunu kullanan Vale, söz konusu alım için 2,7 milyar BRL (538,59 milyon $) ödeyecek. Açıklamaya göre Aliança Energia’nın hisselerinin alınması, Vale’nin bir enerji platformu oluşturmasına yönelik stratejisi için önem taşıyor. Alımın tamamlanmasının ardından Vale, bu platform için potansiyel ortaklar arayacak ve rekabetçi maliyetlerle yenilenebilir kaynaklar kullanarak faaliyetlerini karbondan arındırma taahhüdünü sürdürecek.