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Vale Mozambik’teki kömür madenlerini satmak için bankalarla anlaştı

Salı, 26 Ocak 2021 11:32:34 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Mozambik’teki kömür madeni ile liman projesini satmak için Barclays ve Standard Chartered bankalarıyla anlaşma yaptı.

Vale’nin Mozambik’teki varlıklarını satma ihtimali, şirketin, Mitsui’nin Nacala koridorunda bulunan Moatize kömür madenindeki hisselerini alabileceğini açıklamasının ardından oluştu. Vale’nin Mozambik’teki varlıklarının satışından ne kadar gelir elde edeceği belirsiz.

Vale bundan bağımsız olarak, Brumadinho meselesinin çözülmesine yönelik Minas Gerais eyaletiyle, mahkemeyle ve eyalet ile federal kuruluşlarıyla bir anlaşmaya varmadığını söyledi. SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, Minas Gerais eyaleti Vale’nin 5,2 milyar $ ödemesini bekliyordu ancak Vale bunu henüz kabul etmedi. Vale, eyaletin kendisinden ne kadar ödeme yapmasını istediğini tam olarak belirtmedi. Ancak şirket, anlaşma sağlanamamasının, çoğunlukla meseleyi sona erdirmek için kendisinden ödemesi beklenen ücret nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.


Etiketler: Brezilya  devralım  Güney Amerika  ticaret  Vale  |  benzer haberler »


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