Vale, POSCO ve Dongkuk CSP’de bulunan hisselerini ArcelorMittal’e satıyor

Cuma, 29 Temmuz 2022 09:28:08 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale tarafından yapılan açıklamada, Ceara eyaleti merkezli slab üreticisi Companhia Siderurgica do Pecem’de (CSP) bulunan %50 hissenin ana varlık statüsünde olmayan varlıkları satma stratejisi kapsamında 2,2 milyar $’a satıldığı duyuruldu.

Vale ayrıca ortakları Dongkuk Steel ile POSCO’nun da sırasıyla %30 ve %20 hissesini ArcelorMittal’e satacağını belirtti.

ArcelorMittal söz konusu devralımı onaylarken, bu sayede hızlı bir büyüme gösteren Brezilya çelik sektöründe konumunu güçlendirebileceğini ifade etti.

Öte yandan ArcelorMittal, temiz elektrik ve yeşil hidrojen merkezi inşası için şirket dışından yapılacak yatırımdan faydalanacağını ve grup şirketlerine tedarik etmek veya Kuzey ve Güney Amerika’ya satmak amacıyla yıllık 3 milyon mt yüksek kaliteli ve uygun maliyetli slab üretim kapasitesini devreye alacağını da dile getirdi.

Şirket ayrıca CSP devralımıyla birlikte doğrudan indirgenmiş demir üretim, haddeleme ve bitirme hatları gibi birincil çelik üretim kapasitelerini de devreye alabilecek.

ArcelorMittal CEO’su Aditya Mittal konuya ilişkin, “CSP ile Brezilya’da konumumuzu daha da güçlendiren ve şirketimize değer katan modern, verimli, köklü ve kârlı bir işletmeyi bünyemize katmış oluyoruz. Ceara’nın düşük maliyetli yeşil hidrojen merkezi kurma isteği ve bölgedeki güneş ile rüzgar enerjisi imkanları göz önünde bulundurulduğunda, CSP’nin karbon salımını azaltma olasılığımız çok yüksek,” ifadelerini kullandı.